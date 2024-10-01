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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تكرم سامي السبعاوي لاعب منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة

محافظ البحيرة تكرم
محافظ البحيرة تكرم البطل سامي السبعاوي
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كرمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، البطل سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي، ابن قرية لقانة بمركز شبراخيت، لاعب منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة والمتوج بلقب بطولة العالم لأول مرة.

وجاء التتويج بعد فوز المنتخب المصري على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، ضمن البطولة التي استضافتها مصر الأسبوع الماضي.

وأعربت الدكتورة المحافظ عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي يعكس قوة وعزيمة أبطال مصر في مختلف المجالات، مؤكدة على دعم محافظة البحيرة لأبنائها الأبطال تقديرًا للجهود التي يبذلونها في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

كما قدمت الدكتورة جاكلين عازر للاعب سامي السبعاوي درعا وشهادة تقدير تكريمًا لجهوده وإسهاماته الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.

يذكر أن هذه النسخة هي الثالثة من بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة. واستضافت مصر النسخة الثانية من البطولة في عام 2022، حيث حصل المنتخب المصري على المركز الثاني آنذاك والميدالية الفضية، فيما استضافت البرتغال النسخة الأولى من البطولة.

وحضر التكريم، الدكتور حازم الديب نائب المحافظ.

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