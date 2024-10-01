الحرس الثوري يتوعد باستمرار الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، حول الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري في بيانه أنه قام بإطلاق مجموعة من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بذلك مرة أخرى في حال قامت إسرائيل بالرد على أي هجوم.

وأوضح البيان أن هذه الضربات جاءت كاستجابة لمقتل شخصيات بارزة مثل هنية ونصر الله ونيلفوروشان، كما توعد الحرس الثوري بأن العملية الهجومية ضد إسرائيل ستستمر بدعم من القوات المسلحة الإيرانية ووزارة الدفاع.

وأفادت وكالة رويترز بأن مسؤولًا رفيع المستوى في إيران أعلن أن المرشد الأعلى علي خامنئي هو من أعطى التعليمات لشن الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الإسرائيلية في وقت لاحق من مساء الثلاثاء أن إيران أطلقت سلسلة من الصواريخ نحو إسرائيل.

وقد سادت حالة من الاستنفار الأمني في البلاد مع بدء هجوم الصواريخ، حيث دوت صفارات الإنذار في جميع المناطق.