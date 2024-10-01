أول بيان من الحرس الثوري بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 08:36 م

أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، بيانًا بشأن إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل.

وقال الحرس الثوري في بيانه: إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وسيستهدفها مجددا إذا ردت على أي هجوم".

وأضاف أن "إطلاق الصواريخ جاء ردا على مقتل هنية ونصر الله، وأن العملية الهجومية ضد إسرائيل مستمرة بدعم من الجيش ووزارة الدفاع".

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت المزيد من الأعمال الخبيثة سيكون هناك رد مدمر".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله: إن المرشد علي خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن إيران أطلقت وابلا من الصواريخ تجاه إسرائيل.

وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ.