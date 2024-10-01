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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهجوم الإيراني.. الجيش الأردني يدعو المواطنين للبقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دعا الجيش الأردني المواطنين إلى البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسط الهجوم الصاروخي الإيراني.

وعلى جانب آخر أغلق كل من الأردن والعراق مجالهما الجوي، كإجراء احترازي جراء الهجوم الصاروخي  الإيراني الذي بدأ منذ قليل.

هذا وقد أعلن التليفزيون الإيراني منذ قليل، بث بيان للحرس الثوري، وذلك بعد دقائق من إعلان الاحتلال الإسرائيلي، وصول صواريخ إيرانية على أهداف عسكرية في تل أبيب ومناطق أخرى.

وقالت مصادر بالحرس الثوري الإيراني: بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، لافتة إلى أن العملية التي تم تنفيذها تمت بناءً علي قرار من المجلس الأعلي القومي.

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