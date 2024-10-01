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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد عبدالله وكيلا لنقابة المهن الموسيقية

الدكتور محمد عبدالله
الدكتور محمد عبدالله
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وقع الاختيار على الدكتور محمد عبدالله، ليكون وكيل ثاني لنقابة المهن الموسيقية، التى يرأسها الفنان مصطفى كامل.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله، عن امتنانه وسعادته بثقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بعد اختياره وكيلًا للنقابة في جلسة إجرائية عقدها المجلس أمس الاثنين.

ووجه عبدالله الشكر الخاص للفنان مصطفى كامل، النقيب العام، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، معبّرًا عن أمله في أن يحقق النجاح في مهمته وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

وأشاد بالطفرات الإيجابية التي أحدثها الفنان مصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود النقيب العام واعضاء المجلس والجمعية العمومية

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