خلال شهر.. ضبط 612 حالة سرقة مياه ومخالفة لشروط التعاقد في الفيوم

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن تمكن لجنة التوصيلات غير القانونية بالإدارة العامة للرقابة والمتابعة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها بقطاع التخطيط من ضبط وإزالة 612 مخالفة وتعدٍ على شبكات مياه الشرب خلال أغسطس 2024 بمنطقة DMZ 5 والتي تضم قرى اللاهون وهوارة عدلان وهوارة المقطع وتوابعهم على النحو الآتي : ضبط 325 توصيلة مياه خلسة ما بين سكني وتجاري ، ضبط وإزالة 77 كولدير مياه خلسة وعدد 6 حالات ري أراضي زراعية بمياه الشرب وضبط 200 حالة مخالفة لشروط التعاقد وإزالة 4 حنفيات عمومية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات

وأضاف النجار، أن اللجنة تمكنت من الكشف على 68 حالة فاقد فيزيائي ( تسريبات وكسور) بخطوط مياه الشرب وإصلاحها بالكامل بالمناطق السابق ذكرها

وأشار النجار، أن تلك الممارسات الغير قانونية التي يلجأ إليها البعض تتسبب في إهدار موارد الشركة واستنزاف طاقتها وتعطيل خطط وبرامج التنمية موضحاً أن الشركة تسعى الي تيسير الإجراءات للمواطنين للحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات العمل المدني بتوصيل الخدمات للأسر الفقيرة والاكثر احتياجاََ حتى لا يلجأ بعض المواطنين لسرقة المياه كما وجه سيادته بأهمية التوسع بمناطق DMZ للقضاء على فاقد المياه حفاظاً على كل قطرة مياه من الاهدار.

وفي السياق أضاف ناصر العمدة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والمتابعة أن حملات التفتيش مستمرة لتغطية جميع أنحاء المحافظة بناءً على تعليمات وتوجيهات السيد المهندس رئيس الشركة لضبط وإزالة كافة أشكال التعديات على شبكات مياه الشرب.

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