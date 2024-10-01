البيت الأبيض: بايدن يدعو إلى اجتماع لمناقشة خطط إيران.. ويؤكد مساعدة إسرائيل

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا إلى اجتماع مع نائبته كامالا هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة خطط إيران للهجوم على إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.



وأشار ‏بايدن إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية الصاروخية.