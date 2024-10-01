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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البيت الأبيض: بايدن يدعو إلى اجتماع لمناقشة خطط إيران.. ويؤكد مساعدة إسرائيل

بايدن
بايدن
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كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا إلى اجتماع مع نائبته كامالا هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة خطط إيران للهجوم على إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأشار ‏بايدن إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية الصاروخية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمن القومي إسرائيل إيران