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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: ‏الدفاعات الجوية تعترض المسيرات والصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب

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أعلن إعلام إسرائيلي بأن ‏الدفاعات الإسرائيلية تعترض المسيرات والصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
في سياق متصل،كشف جيش الاحتلال أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

كما طلب بنيامين نتنياهو من الإسرائيليين الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.
ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.

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