نائب محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لمعرض دمنهور للكتاب

أجري الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، بمكتبة مصر العامة بدمنهور لمتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة السابعة من معرض دمنهور للكتاب غداً الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري و حتى 11 أكتوبر بمكتبة مصر العامة بدمنهور، والمقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

تفقد نائب محافظ البحيرة، جاهزية الأجنحة المختلفة في المعرض وبرنامج عمل الفعاليات والندوات والأنشطة الثقافية والتنسيق مع كافه الجهات ودور النشر المشاركة لضمان نجاح المعرض وظهوره بالشكل المشرف.

وتتأهب مكتبة مصر العامة بدمنهور لاستقبال النسخة السابعة من المعرض والذي يعد واحداً من أهم الفعاليات الثقافية السنوية في محافظة البحيرة ، ويأتي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وفى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتعزيز الهوية المصرية وقيم الولاء والانتماء للوطن، إلى جانب دعم التنمية الشاملة وتنمية المواهب وتعزيز حقوق الإنسان وتنمية الأسرة المصرية.

يشارك في المعرض 25 دار نشر بارزة، إلى جانب إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة. كما يتضمن المعرض ركناً خاصاً لإصدارات الأزهر الشريف للفتوى والكنيسة المصرية.

وتم إعداد برنامج ثقافي يتضمن ندوات ومحاضرات في مجالات الأدب والثقافة وقضايا المجتمع، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفن والإعلام. ويشارك في الفعاليات مؤسسات مختلفة، من بينها المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للسكان، منطقة آثار البحيرة، المنطقة الأزهرية، ومطرانية البحيرة. كما تشارك في المعرض مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وهيئة قصور الثقافة، وإدارة السياحة والآثار، وجامعة دمنهور.