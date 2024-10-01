جيش الاحتلال: جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ

كشف الاحتلال الإسرائيلي أن جميع المدنيين الإسرائيليين لجأوا إلى الملاجئ في ظل إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقبل قليل، طلب بنيامين نتنياهو من الإسرائيليين الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.