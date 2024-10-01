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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ

جيش
جيش
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كشف الاحتلال الإسرائيلي  أن جميع المدنيين الإسرائيليين لجأوا إلى الملاجئ في ظل إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
 وقبل قليل، طلب بنيامين نتنياهو من الإسرائيليين الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

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