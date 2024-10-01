النائب البطريركي في القدس والأردن يستقبل سفير السويد في الأراضي المقدسة

استقبل المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي في القدس و الأردن وسائر الديار المقدسة سفير دولة السويد في الأراضي المقدسة، السيد جوليوس ليلياستروم صباح يوم الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ في دير مار مرقس البطريركي في القدس.

ودار الحديث حول أوضاع المسيحيين في الأراضي المقدسة وفي منطقة الشرق الأوسط و ما تشهده البلاد من أحداث و معطيات في ظل الأوضاع الراهنة

كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك والمضي به قدماً لما تقتضيه المصلحة العامة.

وقد عبر اليوم السفير السويدي خلال وداعه للمطران بعد زياره دامت ثلاث ايام عن العلاقات الطيبة والقوية التي تربط المملكة السويدية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية ودور الجالية السريانية الفاعل والمميز في السويد.