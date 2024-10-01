انتظام حركة القطارات في محافظة المنيا بعد انفصال عربات قطار vip

انتظمت حركة القطارات منذ قليل بمحافظة المنيا وذلك بعد انفصال 3 عربيات من قطار 982 vip المتجه من القاهرة الي الأقصر، في قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة.

وأكد مصدر بالسكة الحديد أن بعض اصلاح العطل تحرك القطار من أجل استكمال رحلتة وذلك بعد أن تم تخزين العربة المفصولة وهي الجزء الذي وقع فيه العطل عن طريق فريق الإمداد وتوصيلها لمنطقة مطاي شمال محافظة المنيا واضاف أن العطل جاء بسبب انقطاع "البنز" الذي يربط بين عربات القطار، وتحديدًا بعد العربة التاسعة، مما أسفر عن انفصال تلك العربات عن بقية القطار مؤكدا على عودة القطارات الي حركتها الطبيعية.