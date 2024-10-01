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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجان متخصصة للتفتيش على مراكز الشباب بسمالوط

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فى إطار خطة إدارة الشباب والرياضة بسمالوط محفاظة المنيا للتفتيش والمتابعات الإدارية وحسب الجدول الزمني المدرج لتفقد كافة المراكز والمنشآت الرياضية ، حظيت اليوم الثلاثاء  كل من مراكز شباب داقوف، اسطال، بزيارات من لجان متخصصة من إدارة شباب سمالوط ، حسب توجيهات مدير الإدارة، 

 

جاءت الزيارات  للاطلاع علي سير العمل ومراجعة السجلات الإدارية وسجلات العهدة ودفاتر الحضور والانصراف وتفقد المنشآت والمشاركة في الانشطة

 

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف وكلاء المديرية للشباب و للرياضة، ومتابعة تنفيذ محمد جمعة عبد الحكيم مدير ادارة شباب سمالوط

 

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا