27 دولة تشارك في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

أعلن مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، عن عدد الدول المشاركة في بطولة مصر الدولية في نسختها الـ9 والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

ضمت قائمة الدول المنتظر مشاركتها في البطولة الدولية 27 دولة هي: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وتعد البطولة من البطولات الكبرى المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي والتي تحظى بمتابعة كبيرة من قبل مسؤوليه نظرًا لإنتظامها وقوة المنافسة بها.

من جانبه، وجه الدكتور علي حسب الله الشكر لمسؤولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير الذي تلاقاه الاتحاد خلال الفترة الماضية حتى تخرج البطولة بالشكل الذي يعبر عن اسم وسمعة مصر الحضارية لاسيما في ظل تنظيمها للعديد من البطولات العالمية والدولية الكبرى خلال الفترة الأخيرة وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن مصر أصبحت خلال الفترة الماضية محط أنظار كافة الاتحادات الدولية لما تمتلكه الدولة المصرية من منشآت مميزة أشاد بها القاصي والداني خلال الأعوام السابقة.