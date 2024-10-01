الحرس الثوري الإيراني: بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 08:09 م

أعلن التليفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، عزمه بث بيان للحرس الثوري، بعد قليل، وذلك بعد دقائق من إعلان الاحتلال الإسرائيلي، وصول صواريخ إيرانية على أهداف عسكرية في تل أبيب ومناطق أخرى.

وقالت مصادر بالحرس الثوري الإيراني: بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، لافتة إلى أن العملية التي تم تنفيذها تمت بناءً علي قرار من المجلس الأعلي القومي.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

بدورها قالت الإذاعة العبرية، إن الصوريخ سقطت بالقرب من جامعة تل أبيب.

