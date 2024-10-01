ينظم السيارات أوتوماتيكيا.. الجراج الذكي في بطولة المبدعين للروبوت المفتوح

في ظل سيطرة التكنولوجيا ، وانتشار الذكاء الاصطناعي ،أصبحت الروباتات تنافس بقوة في مختلف المجالات، وفي هذا السياق اقيمت بطولة المبدعين المفتوحة للروبوت للموسم الرابع ،

قدم الطالبان تالين اسلام مصطفى و محمد مصطفى الدسوقي مشروع ذكيا عبارة عن جراج ذكي اوتوماتيكي عن طريق الاردوينو،ويقضي علي الزحام وينظم السيارات بداخل الجراج . ويرفع تدخل الجراج والعداد يعد واحد على الشاشة. و تنظيم ركن السبارات في الفنادق والمدن الجديدة والنوادي واستغلال الجيد المساحة منعا للزحام المروري.

المهندس يوسف الخواجة مدرب القريق

التقى “البوابة نيوز المهندس “يوسف الخواجة” مدرب الفريق، وأوضح أن المشروع عبارة عن “ جراج ذكي ”نتحكم فيه عن طريق و الاردوينو لسهولة البرنامج الذي نتحكم فيه عن طريق اللابتوت وسهولة لغه الكود.

ويتايع أن الفريق ، استخدم السيرفو كشكل رافعة الجراج لانه بيستجيب للتشغيل بسرعة بدقة وكفاءة عاليين ،

ويستكمل الخواجة أن الفريق استخدم التراسونيك عشان استخدامه سهل وبسيط كسينسور يقيس المسافة المناسبة لدخول العربية الجراج والشاشة لعرض البيانات ، وعدد السيارات المتواجدة في الجراج والترحيب بالزوار. و فكرة مشروعنا معموله لتنظيم ركن العربيات في الفنادق والمدن الجديدة عشان تمنع الزحام.

ويستكمل" الخواجه" أن المناطق الجديدة والمنشأت العامة كالمدن والفنادق والنوادي، يمكن أن يكون العثور على مكان لركن السيارة تحديدا كبيرًا بسبب العدد الكبير من المركبات والمساحات المحدودة للمواقف. يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام مواقف ذكية يدير المساحات بكفاءة باستخدام أردوينو، وحساسات الموجات فوق الصوتية، ومحرك سيرفو. سيقوم النظام بالكشف عن توفر أماكن الركن والتحكم في حاجز الدخول تلقائي.

ويتابع أن الجراج الذكي يساعد في تطوير الجراج التقليدي وتنظيم السيارات وإتاحة المساحة. ويضيف أن الجراج الذكي يزيد في تنظيم ركن السيارات الجديدة ، وخاصة في.ظل اهتمام الدولة بالمدن الجديدة ومنها المنصورة الجديدة ، والعاصمة الآدارية الجديدة حيث سيساهم تطبيق المشروع في القضاء علي الزحام ،واستغلال المساحات المتواجدة ، وآستغلال داخل المدن وبالقرب من الاندية والفنادق. ويساهم في تطوير الأبنية والمنشآت الجديدة .