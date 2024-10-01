سوبر جلوب.. فيزبريم المجري يقصي برشلونة ويتأهل لنهائي مونديال اليد

تأهل فريق فيزبريم المجري إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، سوبر جلوب بعدما حقق الفوز على برشلونة الإسباني في مباراة نصف نهائي البطولة والتي تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فاز فيزبريم على برشلونة بنتيجة 39/34، وحصل يحيى الدرع نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف الفريق المجري على جائزة رجل المباراة.

فى سياق متصل تأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثانية، فيما تأهل ماجديبورج الألماني متصدرًا للمجموعة الثالثة.

ويسبق لقاء الأهلي، مباراة برشلونة ضد نظيره فيزبريم المجري في نصف النهائي الآخر.

جاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

إبراهيم المصري- أحمد خيري- عبد الرحمن علي فيصل- أحمد عادل- محسن رمضان- عمر خالد «كاستلو» – محمد لاشين – عمر سامي – سيف هاني- عبدالرحمن حميد – محمد إبراهيم – عبد الرحمن طه – ياسر سيف- محمد مجدي – نبيل شريف – عبد العزيز إيهاب راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.