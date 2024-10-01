محافظ الأقصر يعلن صدور قرارات بإنشاء 23 نجعًا وعزبة بمركز الزينية

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه تم صدور قرارات إنشاء لعدد ٣٢ نجعا وعزبة "كتل سكنية قديمة" بمركز الزينية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك على هامش تواجده خلال جولة وسط أهالي مركز الزينية.

وأوضح محافظ الأقصر، أن ذلك يأتي فى إطار أعمال مراجعة موقف الأحوزة العمرانية المعتمدة والتجمعات السكنية الخاصة بالمدن والقرى وتوابعها، واتخاذ حزمة من الإجراءات لإنجاز أعمال الخريطة العمرانية لمراكز ومدن المحافظة كافة، وذلك بالتنسيق ما بين إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة التنمية المحلية لتحديث الخريطة العمرانية لمحافظة الأقصر.

من جانبه، قال المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالأقصر، أنه تم استحداث ٢٤٠ كتلة سكنية وتم صدور قرارات إنشاء لها، وتضمنت عدد ٣٢ عزبة ونجعا بمركز الزينية، لافتاً إلى أنه جار العمل على اعتماد كافة الأحوزة المطلوبة علي التوالي، وذلك في إطار تحديث الخريطة العمرانية لمحافظة الأقصر وتحديد كافة الكتل السكنية لضبط المنظومة العمرانية، بناء علي توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بشأن سرعة التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة المهندسة مها فهيم.

التوقيع على عدد ٨٠ خريطة حيز عمراني بالأقصر

وأشار نبيل، إلى أن الفترة الماضية شهدت التوقيع علي عدد ٨٠ خريطة حيز عمراني لتتضمن "عدد ٣٨ عزبة بمركز الطود – عدد ٢٧ عزبة بمركز القرنة - عدد ١٢ عزبة بمركز الزينية - عدد ٣ عزب بمركز البياضية" وذلك بمقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالعاصمة الإدارية الجديدة للعمل بتلك الأحوزة، فور استكمال اجراءات اعتماده، مشيرا إلى أن تلك الأحوزة تعتبر خطوة هامة في إطار البيئة العمرانية المستدامة، وضبط المنظومة العمرانية.

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