إيران تطلق 162 صاروخا في اتجاه إسرائيل

أفاد الإعلام العبري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن بدء هجوم من إيران، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم إطلاق أكثر من 162 صاروخا من الأراضي الإيرانية، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل.

وكان قد أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن أي اعتداء من إيران سيترتب عليه عواقب وخيمة. وأوضح أن المعلومات الواردة من الشركاء الأمريكيين تشير إلى أن هناك نية إيرانية لتنفيذ هجوم صاروخي ضد إسرائيل.

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من قليل، أن المسؤولين في الولايات المتحدة يتوقعون أن يشن الإيرانيون هجومًا على إسرائيل في غضون 12 ساعة. وأفادت الصحيفة بأن الهجوم المحتمل سيستهدف مجموعة من القواعد الجوية الإسرائيلية.

استجابة لهذا التهديد، اتخذت السلطات الإسرائيلية تدابير وقائية شملت إخلاء مقرات وحدات المخابرات في تل أبيب، تحسبًا لأي تصعيد أو تهديد قد يحدث في المستقبل القريب.