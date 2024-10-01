دوري أبطال آسيا.. تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الشرطة العراقي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الشرطة العراقي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية لمجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

يستضيف فريق الهلال، اليوم الثلاثاء، نظيره الشرطة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش تشكيل الهلال أمام الشرطة، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة القائد سالم الدوسري والبرازيلي ماركوس ليوناردو.

وكان الهلال السعودي، فاز على الريان القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى لمجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الغرب من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الشرطة العراقي سابعًا وفي رصيده نقطة وحيدة.

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الشرطة العراقي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم

وفي الهجوم: ماركوس ليوناردو - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.