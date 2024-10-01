الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 07:41 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل، كما أعلن مرور عدد من الصواريخ من سماء جنوب دمشق.

وأفادت إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نار في يافا؛ ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة.

وأوضحت الإذاعة أن أحد المسلحين تم تحييده بالقرب من موقع الحادث، فيما أفادت مصادرباستشهاد اثنين من منفذي العملية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك مسلحين اثنين قاما بإطلاق النار على المدنيين من المسافة صفر.

البيت الأبيض يدعو إلى اجتماع لمناقشة خطط إيران

وكشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى اجتماع مع نائبته كامالا هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة خطط إيران للهجوم على إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأشار ‏بايدن إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية الصاروخية.

الحرس الثوري يصدر بيانا بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل

أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، بيانًا بشأن إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل.

وقال الحرس الثوري في بيانه: إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وسيستهدفها مجددا إذا ردت على أي هجوم".

وأضافت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت المزيد من الأعمال الخبيثة سيكون هناك رد مدمر".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله: إن المرشد علي خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

الحرس الثوري الإيراني: بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة

أعلن التليفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، عزمه بث بيان للحرس الثوري، بعد قليل، وذلك بعد دقائق من إعلان الاحتلال الإسرائيلي، وصول صواريخ إيرانية على أهداف عسكرية في تل أبيب ومناطق أخرى.

وقالت مصادر بالحرس الثوري الإيراني: بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، لافتة إلى أن العملية التي تم تنفيذها تمت بناءً علي قرار من المجلس الأعلي القومي.

الجيش الأردني يدعو المواطنين للبقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم

دعا الجيش الأردني المواطنين إلى البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسط الهجوم الصاروخي الإيراني.

ومن جانب آخر أغلق الأردن والعراق مجالهما الجوي، كإجراء احترازي جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي بدأ منذ قليل.

وأعلن التليفزيون الإيراني منذ قليل، بث بيان للحرس الثوري، وذلك بعد دقائق من إعلان الاحتلال الإسرائيلي، وصول صواريخ إيرانية على أهداف عسكرية في تل أبيب ومناطق أخرى.

وقالت مصادر بالحرس الثوري الإيراني: بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، لافتة إلى أن العملية التي تم تنفيذها تمت بناءً علي قرار من المجلس الأعلي القومي.

إعلام إسرائيلي: ‏الدفاعات الجوية تعترض المسيرات والصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب

أعلن إعلام إسرائيلي أن ‏الدفاعات الإسرائيلية تعترض المسيرات والصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، كشف جيش الاحتلال أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.