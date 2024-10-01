بمشاركة 25 عارضا.. افتتاح معرض للمنتجات المصنوعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معرض للمنتجات المصنوعة بأيدى الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يشارك فيه نحو ٢٥ عارضا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، ويضم المعرض العديد من المنتجات المختلفة كالمفروشات والملابس والاكسسوارات والمنتجات الجلدية والخشبية وغيرها.

كما افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم، الملتقى الدولي الخاص بـ "مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان"، الذي يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والبيت الروسي، الذي يتم تنظيمه على مدار يومين متتاليين.

وتلى ذلك افتتاح ندوة لتبادل الخبرات بين الخبراء من الجانبين في عدة محاور منها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجيات الوطنية، والإعلام والدراما ودورهما في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني ودورهما في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم، والإتاحة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة، وبرامج التدخل المبكر وفرق العمل متعددة الاختصاصات، كما تتضمن فعاليات الملتقى ورش عمل يقدمها خبراء من دولة روسيا.

في سياق متصل، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالحضور، موجهة الشكر بشكل خاص للبيت الروسي على التعاون المثمر والبناء مع المجلس، ووزارة التضامن الإجتماعي وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت المشرف العام على المجلس، على عمق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات لاسيما التبادل الثقافي بين البلدين، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، موضحة دور المجلس في مجال دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع المدني من خلال استعراض مبادرات المجلس المتعددة التي تأتي تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة"، ومنها "أسرتي قوتي" و "خدماتي في محافظاتي" و"قدرتنا في رياضتنا" و"اكتشفني" و"حرفتنا من تراثنا" التي سيتم إطلاقها قريبًا، مشيرة إلى أهمية دور المجلس في هذا الملف الهام لكونه بيت الخبرة الفنية لكافة مؤسسات الدولة، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل أي عقبات تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وكذلك دوره الهام في العمل على نقل التجربة المصرية في دمج وتعزير وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات إلى دول العالم.

ووجه مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الشكر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الإجتماعي للمعاقين على التعاون في المبادرة الروسية الخاصة بتبادل الخبرات بين روسيا ومصر في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على أهمية ذلك لتحقيق نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تعاون مستقبلي بشكل دائم في هذا الإطار لتحقيق تنمية مستدامة في الملف الهام.