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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء تفحم شقة سكنية في الشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، تفاصيل الحادث، إذ تبين حدوث ماس كهربائي في أحد الوصلات تسبب في اندلاع الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الآرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل إحدي الشقق السكنية بمدينة الشيخ زايد.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة، وتمت عملية السيطرة علي النيران وإخمادها.
 

الحمايه المدنيه بالجيزة الشقق السكنية السيطرة علي النيران بمحافظة الجيزة بمدينة الشيخ زايد