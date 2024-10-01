أحمد حجازي يتصدر تشكيل نيوم أمام النجمة في دوري «يلو»

أعلن بركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النجمة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

يحل فريق نيوم، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره النجمة بملعب إدارة التعليم بعنيزة، في لقاء ينطلق في الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر أحمد حجازي تشكيل نيوم أمام النجمة، ليواصل شاموسكا الاعتماد على خبرات مدافع المنتخب الوطني في قيادة خط الدفاع.

وكان أحمد حجازي شارك في المباراة، التي تعادل بها فريق نيوم في الجولة الماضية أمام العين بهدف لمثله.

ويضم فريق نيوم مجموعة من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي، مثل سلمان الفرج، رومارينيو، وعباس الحسن، بالإضافة إلى أحمد حجازي ومباي دياني وألفا سيميدو.

ويحتل فريق نيوم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 10 نقاط، بينما يأتي النجمة في المرتبة التاسعة وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل نيوم لمواجهة النجمة في دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو»

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: أحمد حجازي - عبدالملك العييري - محمد وليد - إسلام هوساوي

خط الوسط: سلمان الفرج - ألفا سيميدو - كارلوس جونيور - عبدالله الزيد

وفي الهجوم: رومارينيو - مباي دياني.