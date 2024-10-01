بالصواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية في تل أبيب

استهدف حزب الله اللبناني قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تُعرف باسم "سدة دوف" الواقعة في تل أبيب، من خلال إطلاق عدة رشقات من الصواريخ.

وقد أصدر الحزب بيانًا عبر التلفزيون اللبناني، أعلن فيه عن تنفيذ عملية إطلاق صواريخ باليستية متعددة، مؤكدًا أن هذه الصواريخ أصابت القاعدة العسكرية بشكل مباشر.

في المقابل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية مكثفة على عدة مناطق في قضاء صور بجنوب لبنان، حيث استهدفت مناطق مثل زبقين وجبال البطم وطير حرفا والجبين وشيحين، مع قصف متواصل على هذه المواقع.