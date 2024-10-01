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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

على أنغام فيروز.. شيريهان تدعم فلسطين ولبنان بعد العدوان الإسرائيلي

شيريهان
شيريهان
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دعمت الفنانة شيريهان الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي المجرم الذى طال الشعبين.

ونشرت الفنانة شيريهان على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" بخاصية الحالة "الإستوري"، صورة لعلم فلسطين وعلم لبنان على أنغام المطربة فيروز.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ فى الساعات الأولى من صباح اليوم ومستمر حتى الآن.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي استشهاد السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله خلال الأيام الماضية، بعد القصف الذى استهدف موقعه.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي و حتي الآن.

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