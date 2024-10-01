بالصور| محافظ الأقصر يتفقد النصب التذكاري استعدادًا لاحتفالات أكتوبر

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، تجهيزات النصب التذكاري لشهداء الوطن، وذلك في ضوء استعدادات محافظة الأقصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ 51، وذلك بمرافقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالأقصر.

غدًا.. الأقصر تشهد احتفالات نصر أكتوبر

وتشهد محافظة الاقصر، غداً الأربعاء في تمام الساعة ١٠ صباحا عند النصب التذكاري، احتفالات نصر أكتوبر بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والقيادات الأمنية.

وأكد محافظ الأقصر، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فرصة تاريخية فتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها، الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الإنتصار، والإصرار، والعزيمة، والانتماء لتراب هذا الوطن، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر.

كما تفقد محافظ الأقصر، سير أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان أبو الحجاج ومواقف عربات الحنطور بالمنطقة المحيطة، مشدداً على تكثيف الأعمال لأنتهائها سريعاً لكونها منطقة حيوية بوسط المدينة.