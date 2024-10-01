بسبب تشواميني.. إصابة مدافع أتلتيكو مدريد بورم دموي في الرأس

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مدافعه روبن لو نورماند في الرأس خلال مباراة ديربي مدريد، التي أقيمت ضد ريال مدريد، الأحد الماضي.

وتعرض لو نورماند مدافع أتلتيكو مدريد لاصطدام عنيف برأس الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب خط وسط ريال مدريد، مما أدى إلى إصابته بورم دموي في الرأس.

إصابة لو نورماند مدافع أتلتيكو مدريد

وكشف أتلتيكو مدريد في بيان رسمي عن حالة اللاعب، مؤكدًا على خطورة الإصابة واتباع البروتوكولات الطبية اللازمة لعلاج مثل هذه الحالات.

ولم يحدد الأتلتي المدة الزمنية التي يغيبها لو نورماند عن الملاعب، حيث تعتبر مثل هذه الإصابات حساسة وتتطلب فترة نقاهة طويلة قد تمتد لعدة أسابيع أو حتى أشهر.

غياب لو نورماند يمثل ضربة موجعة للروخي بلانكوس، حيث يعد أحد الركائز الأساسية في خط الدفاع، خاصة بعد انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادمًا من ريال سوسيداد، مقابل 30 مليون يورو.

وشهد ديربي مدريد أحداثًا مثيرة على أرضية الملعب وخارجه، حيث تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة شهدت احتكاكات قوية بين اللاعبين.

كما شهدت المباراة أحداث شغب من جماهير أتلتيكو مدريد، إذ ألقت مقذوفات تجاه حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، مما أدى إلى توقف المباراة لـ10 دقائق.