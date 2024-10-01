جوتيريش: تجنب حرب شاملة في لبنان ضرورة ملحة

حث أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة خفض تصعيد الصراع القائم في لبنان، في ظل التوترات المتزايدة والمخاوف من توسع نطاق الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط.

يأتي هذا الدعوة في وقت تتزايد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني، مما يزيد من حالة القلق في المنطقة.

وفي تصريحات أدلى بها ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم جوتيريش، أكد الأمين العام على أهمية وقف فوري لإطلاق النار.

وعبّر عن قلقه إزاء احتمالية انزلاق الوضع إلى حرب شاملة في لبنان، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتفادي ذلك.

كما أكد جوتيريش على أهمية احترام السيادة اللبنانية ووحدة أراضي البلاد، داعيًا الأطراف المعنية إلى التزام ضبط النفس والعمل نحو حل سلمي للأزمة الحالية.