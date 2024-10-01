أوكرانيا تستهدف إنتاج 1.5 مليون طائرة بدون طيار بحلول نهاية 2023

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، عن خطط طموحة لزيادة إنتاج الطائرات بدون طيار في أوكرانيا، حيث تهدف البلاد إلى تصنيع ما يقرب من 1.5 مليون طائرة بحلول نهاية هذا العام.

وأشار شميهال إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توسيع القدرات العسكرية لأوكرانيا، موضحًا أن الحكومة قامت بإطلاق مبادرة تجريبية تهدف إلى تأسيس مدارس متخصصة لتدريب الأفراد على تشغيل الطائرات بدون طيار، ما يعزز من قدرات القوات الأوكرانية في استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة.

كما أكد شميهال أن الحكومة الأوكرانية تعمل بشكل يومي بالتعاون مع الدول الشريكة لتعزيز إمدادات الأسلحة وتطوير التجهيزات العسكرية.

وأوضح أن أوكرانيا لا تكتفي بتصنيع الطائرات بدون طيار، بل تهتم أيضًا بتدريب الخبراء القادرين على تشغيلها بفعالية.

وأفاد شميهال أن إنتاج الأسلحة شهد زيادة ملحوظة هذا العام، حيث تضاعف بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة، مشيرًا إلى أن أوكرانيا مستمرة في توسيع قدراتها الدفاعية في مواجهة التحديات المستمرة.