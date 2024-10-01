برلماني لبناني: مسؤولية ما يحدث في البلاد تقع على عاتق المجتمع الدولي

قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن مسؤولية ما يحدث الآن في لبنان تقع على عاتق المجتمع الدولي بكل تصنيفاته وتكويناته لأن هذا المجتمع بكثرته يدعي الحفاظ على حقوق الإنسان ويدعو للسلم والأمن الدوليين، فالمسألة عامة وليست محدودة بمكان أو زمان والكل مسؤول عما يحدث في لبنان.

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن العدو لم يكن ليتجرأ على هذه الممارسات العدوانية الهمجية، لو كان هذا المجتمع الدولي يضع حدا لمثل هذه الأفعال أو كان فارضا إرادته، لكن عدم وجود ذلك جعل الكيان يتفلت بهذا الشكل.

وأكد أن احتضان المجتمع الدولي لإسرائيل يساعدها على هذا النهج وبالتالي، وإن كان هناك من دور للمجتمع الدولي فأقله الدور الإنساني في تأمين مقومات العجز الكبير لشعب لبنان النازح عن الجنوب الذي تجاوز مليون، ولا تصله أقل ما يمكن من المتطلبات الحياتية.

وأوضح أن القدرات البشرية بما تختزن من عوامل إنسانية قد تكون متوافرة لكن ليس لديها الإمكانات لتأمين المستلزمات والمتطلبات إذ يجب أن يكون هناك مساعدة على الأرض لتأمين كل ما يلزم من عوامل بشرية، والأهم هو تأمين الأساسيات مثل السكن والغذاء.