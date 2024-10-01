الغرف التجارية: الرقابة على الأسواق أساسية لضمان نجاح التحول إلى الدعم النقدي

أكد خالد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، أهمية تصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حول ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأن أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون منقوصا وسيتضرر الكثيرون.

وشدد خالد نورالدين، على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الدعم، حيث إن هذا الأمر يمثل أولوية أساسية للاستقرار والدعم الاجتماعي للمواطنين خاصة رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل تطبيق الدعم النقدي يجب وضع آليات صارمة للرقابة على السوق.

وأوضح نور الدين في تصريحات صحفية، أن المنظومة التموينية بحاجة إلى نظام متكامل يضمن عدم استغلال الدعم، ويضمن أن تصل المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا وعدم إهمال أي شخص من الفئات المستحقة.

وأشار إلى أهمية عمل آليات فعالة لرصد الأسعار وضمان الشفافية في عمليات توزيع الدعم، حتى تلك الخطوة في المساهمة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مؤكدا على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الفئات المستحقة والحفاظ على استقرار السوق بعد تطبيق الدعم النقدي حتى لا تفلت الأسعار.

ويناقش مجلس الحوار الوطني الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، وأكاديميين، وسياسيين، الترتيبات الخاصة ببدء جلسات نقاش منظومة الدعم الحكومي.