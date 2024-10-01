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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو: تغيير النظام في إيران أقرب مما نتوقع

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار في بيان مصور إلى أن تغيير النظام في إيران بات قريبًا، وقد يحدث بوتيرة أسرع مما يظنه البعض.

جاءت تصريحات نتنياهو عبر موقع "بوليتيكو"، حيث انتقد "المتدينين المتشددين" الذين يتولون الحكم في إيران، مشيرًا إلى أن المستقبل القريب سيشهد تحرر إيران وأنه حينئذٍ، ستعيش إسرائيل وإيران بسلام.

وأكد نتنياهو أن العلاقات بين الشعبين اليهودي والفارسي ستزدهر بعد هذا التغيير.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت حساس يشهد تصاعدًا في التوترات الإقليمية، خاصة بعد غارة إسرائيلية على بيروت أدت إلى مقتل زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، وتفجير أجهزة نداء تابعة للحزب.

نتنياهو أشار في خطابه إلى أن قادة إيران يدعمون "حماس وحزب الله"، لكنهم غير مهتمين بمستقبل الشعب الإيراني الذي يستحق قيادة أفضل.

نتنياهو إيران إسرائيل