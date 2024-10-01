إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح قطعية متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخصوص العام لتلقي العلاج.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من المقدّم محمد شديد، رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بلاغًا من هشام عزيز، وشقيقه مصطفى، وجارهما وليد أحمد، يفيد بإصابتهم بجروح قطعية بالوجه والذراع والرأس، إثر تعدي 7 أشخاص عليهم بالأسلحة البيضاء “سنج وسيوف”.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص أن وراء إرتكاب الواقعة شخص يُدعى “ز.ع”، ومعه 6 أشخاص بينهم 2 أشقاء تعدوا على المجني عليهم بالأسلحة البيضاء في شارع شكري سعيد بمنطقة الخصوص في القليوبية.

كما كشفت التحريات أن سيدتين شقيقتي أحد المتهمين وراء الواقعة، بسبب خلاف مع جارهم (المصاب الثالث)، واستعانتا بشقيقهما الذي أحضر باقي المتهمين وتوجهوا إلى مكان الواقعة، وتعدوا عليهم بالضرب المبرح، وإصابتهم بجروح خطيرة، وجرى ضبط أحد المتهمين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين.