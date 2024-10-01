زي النهارده.. دخول القوات العربية بقيادة الشريف ناصر والقوات البريطانية دمشق بعد انسحاب الجيش العثماني

تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق 1شهر اكتوبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية المهمة، ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1791 - الجمعية الوطنية الفرنسية تعقد أولى جلساتها، وهي أول برلمان لفرنسا بعد الثورة.

وعام 1891 - افتتاح جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا.

و عام 1898 إمبراطور روسيا نيقولا الثاني يططرد اليهود من كبرى المدن الروسية.

1917 - تولي الإمام الأكبر محمد أبو الفضل الجيزاوي مشيخة الجامع الأزهر.

1918 - دخول القوات العربية بقيادة الشريف ناصر والقوات البريطانية دمشق بعد انسحاب الجيش العثماني، وتأسيس أول حكومة وطنية في سوريا.

1927 - توقيع معاهدة عدم اعتداء بين الاتحاد السوفيتي وفارس.

وعام 1936 - الجنرال فرانسيسكو فرانكو يتولى رئاسة الحكومة الوطنية الإسبانية.

عام 1940 القوات الألمانية تغرق السفينة «أمبريس أوف بريتن» التي كانت تنقل أطفالا بريطانيين إلى كندا أثناء الحرب العالمية الثانية.

وعام1946 - محكمة نورنبيرغ تصدر أحكام بالإعدام على 12 من زعماء النازيين، وبالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين.

وعام 1948- لجنة التحقيق في النشاطات المعادية للولايات المتحدة تتهم الممثل تشارلي تشابلن بالتجسس لحساب الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

وعام 1949 - تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تسي تونغ، وتعين شو إن لاي على رأس الحكومة.

عام1958 انضمت تونس والمغرب إلى

جامعة الدول العربية.

حل اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية وتحويل أصولها والعاملين فيها إلى ناسا.

عام 1960 نيجيريا تنال استقلالها عن الاحتلال البريطاني.

1963 - الإعلان عن تأسيس جمهورية نيجيريا.

1965 - الكولونيل أنتونج والكولونيل لطيف وستة جنرالات من كبار قادة الجيش الإندونيسي ينفذون محاولة انقلاب فاشلة ضد حكم الرئيس الإندونيسي في ذلك الوقت أحمد سوكارنو.

1969 - طائرة الكونكورد تحقق سرعة طيران تفوق سرعة الصوت وذلك للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني.

عام 1970 جنازةالرئيس المصري جمال عبد الناصر.

عام 1971 -افتتاح منتجع والت ديزني العالمي