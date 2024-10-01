معيط وهالة السعيد.. من سيكون خليفة محمود محيي الدين في صندوق النقد؟

أفادت مصادر مطلعة، أن فترة تولي محمود محيي الدين لمنصب ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي قد انتهت، بعد أن قضى دورتين في هذا المنصب منذ عام 2020.

ووفقًا لمصادر تحدثت لـ العربية، فإن أبرز المرشحين لخلافة محيي الدين في هذا المنصب هما هالة السعيد، وزيرة التخطيط السابقة، ومحمد معيط، الذي شغل سابقًا منصب وزير المالية.

وفي بيان صادر عن محمود محيي الدين، عبر عن تقديره لخدمة الدول الأعضاء في المجموعة خلال فترتي ولايته من عام 2020 إلى 2024.

وأشار إلى التعاون الوثيق مع محافظي المجموعة لدى صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الوزراء والمحافظين ونوابهم وفرق العمل الداعمة لهم، خلال فترة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة على المستويين العالمي والإقليمي.

وأضاف محيي الدين، أنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية في دوره كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.