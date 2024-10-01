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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد رمضان يصدم لاعبي الأهلي بـ 3 عقوبات جديدة

محمد رمضان مع الخطيب
محمد رمضان مع الخطيب
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أظهر محمد رمضان، المدير الرياضي الجديد بالنادي الأهلي، العين الحمراء للاعبي الفريق وقرر اتخاذ مجموعة من القرارات الصارمة بعد ساعات من توليه منصبه الجديد في النادي الأهلي.

وأعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأثنين، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة. وحضره مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة.
ومنحت اللجنة محمد رمضان اختصاصات مدير الكرة، والمشرف على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته.
وقرر محمد رمضان  إجراء بعض التعديلات على لائحة العقوبات الخاصة بالفريق، حيث قرر توقيع غرامة مالية تصل إلى 800 ألف جنيه على أي لاعب يخترق الحظر الإعلامي، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، على أي لاعب يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسيء.
واكتفى محمد رمضان، بالعقوبات التي فرضها سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة السابق، على الرباعي رامي ربيعة، وعمر كمال عبدالواحد وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، بسبب أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

كما أصدر المدير الرياضي بالقلعة الحمراء، فرمان بمنع اللاعبين من حضور أي حفلات أو مناسبات، حيث تقرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على أي لاعب يحضر أي مناسبة خاصة دون الحصول على إذن مسبق.

محمد رمضان المدير الرياضي لنادي الأهلي النادي الاهلي