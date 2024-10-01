بعد الهجوم البري للاحتلال.. ريهام عبد الغفور: "اللهم ألطف بشعب لبنان"

دعمت الفنانة ريهام عبد الغفور دولة لبنان، بعد الهجوم البري الذى تم من قبل العدوان الإسرائيلي، وبدأ فى الساعات الأولى من صباح اليوم ومستمر حتي الآن.

ونشرت الفنانة ريهام عبد الغفور على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لعلم لبنان، لتشارك بها جمهورها كنوع من أنواع الدعم.

منشور الفنانة ريهام عبد الغفور

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور على الصورة، وجاءت رسالتها "اللهم الطف بشعب لبنان ونجيهم ونجي كل الناس يارب".

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ فى الساعات الأولى من صباح اليوم ومستمر حتى الآن.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي استشهاد السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله خلال الأيام الماضية، بعد القصف الذى استهدف موقعه.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم ما زال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتي الآن.