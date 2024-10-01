مصرع 4 عناصر إجرامية خلال مداهمة الأمن لوكر للاتجار بالمخدرات في الدقهلية

لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم جراء قيامهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوة أمنية من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية وضباط وحدة مباحث مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية أثناء مداهمة لبؤرة إجرامية خطيرة للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وعثر بحوزتهم علي كمية متنوعة من المخدرات وعدد من البنادق الآلية والخرطوش ومبالغ مالي مليون و200 ألف جنيه.



مصرع 4 عناصر إجرامية خلال مداهمة الأمن وكر للاتجار بالمخدرات في الدقهلية:

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة عقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس فرع البحث، وضباط مباحث مركز شرطة الساتموني باتخاذ العناصر الاجرامية بمنطقة الحفير مركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى إعداد مأمورية بقيادة اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي بمداهمة تلك البؤرة الاجرامية، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النار، مما اسفر عن مصرع كلا من "أحمد .أ.غ، 24 عاما،، زعيم التشكيل، وأحمد ع. ال. 32 عاما، السيد. ع. ال. خ 22 عاما،، مقيمين بمنطقة الحفير، ومحمد .ع.م،20 سنة ومقيم القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

كما أصيب في الحادث، حسن. م. ح ، 20 سنة، بجرح نافذ بوجه القدم اليمني، وجرى نقله إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وعثرت القوات بحوزتهم علي 2 بندقية آلي وبندقية رشاش و2 بندقية خرطوش، كما عثر علي كمية كبيرة من المخدرات "هيروين وبانجو وحشيش"، ومبلغ مالي مليون و200 الف جنية و2 دراجة نارية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.