أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 143 محضرا بمخالفات تموينية واحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك بعد حملة مكبرة نفذتها مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين علي المخابز والاسواق والمحلات.

ضبط 143 مخالفة تموينية في الدقهلية وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة:

وقال المحافظ، انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

من جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 108 مخالفات في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 35 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق.

ولفت وكيل وزارة التموين ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز 40 محضر عدم مطابقة للمواصفات و 53 محضر نقص وزن ما بين (8-19) جم ومحضر عدم وجود قائمة بيانات و 3 محاضر تجميع دقيق بقيمة (5 شيكارة) و 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش ومحضر انتهاء من الإنتاج و6 محاضر تصرف في دقيق بعدد (35 شيكارة) و 2 محضر غلق بدون إذن.

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات والمحاضر 19 محضر عدم إعلان عن الأسعار و 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية و2 محضر ذبح خارج السلخانة ومحضر تجميع سلع مدعمة، ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحضر تصرف في سلع تموينية (تاجر تمويني) بقيمة 35432 جنيها ومحضر وجود سلع بدون فواتير و محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و⁠ 3 محاضر سلع مجهولة المصدر ومحضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية) ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي(مستودع غاز).

وجرى خلال الحملات التي شنت التحفظ علي 4 طن يوريا و 100 صفيحة جبنه و 135 كجم لحوم ودواجن و 50 كجم لحم بلدي و3.75 طن ملح و 750 كجم اعلاف و16 اسطوانة غاز و 50 كجم حلوي مشبك و 200 لتر سولار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مرزوق على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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