مسئول أمريكي يكشف سيناريوهات هجوم إيران على إسرائيل

قال مسئول أمريكي لرويترز اليوم الثلاثاء، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم الإيراني المحتمل بصواريخ باليستية على إسرائيل قد يكون بحجم الهجوم الذي وقع في أبريل أو أكبر منه، إلا أن ذلك التقييم مستند إلى مؤشرات أولية ومن الصعب التأكد منه.

وكان مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم قالوا لرويترز في وقت سابق اليوم، إن إيران ربما تستعد لشن هجوم وشيك بالصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل أنها شنت هجوما بريا يستهدف حزب الله في جنوب لبنان، بعد أيام من مقتل زعيمه حسن نصر الله في غارة جوية على مخبأ في بيروت.

وفي وقت متأخر من امس الاثنين، بدأ الجيش الإسرائيلي ما أسماه غارات محدودة ومحلية ومستهدفة ضد حزب الله في مناطق الحدود في جنوب لبنان. وتدعم قواته البرية طائرات مقاتلة ونيران المدفعية.

وأعلن الجيش رسميا بدء الهجوم البري بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة أن القوات الإسرائيلية كانت تنفذ عمليات محدودة في لبنان.