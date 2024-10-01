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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد فهمي يدعم أطفال فلسطين المصابين نتيجة العدوان الإسرائيلي.. صور

علم فلسطين
علم فلسطين
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نشر الفنان أحمد فهمي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لمصابي أطفال فلسطين من العدوان الإسرائيلي، بخاصية الحالة "الاستوري"، ليدعم بها الشعب الفلسطيني.

يمارس العدوان الإسرائيلي كل الجرائم الإنسانية فى حربها على دولة فلسطين، منذ العام الماضي وحتى الآن.

أطلق الفنان أحمد فهمى العام الماضي مبادرة بنشر فيديو على صفحاته الشخصية على السوشيال ميديا، بالتبرع للشعب الفلسطيني، ودعا له زملاءه من الوسط الفنى والرياضى،

وقال "أقل حاجه نقدر نقدمها لدعم أشقائنا العرب فى دولة فلسطين، واللى بيتعرضوا لكل أشكال الضرب من الكيان المحتل إللى مبيفرقش بين طفل أو ست او مسن".

وتابع فهمى "جه الوقت اللى كلنا نتكاتف وندعم، وانا بتبنى حملة تبرع للهلال الأحمر المصرى، وبختار شخصيات مؤثرة وهما كمان يختاروا كل منهم شخصيات، انا اخترت حازم امام، حسام غالى، مصطفى خاطر، أحمد حلمى".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير في التعليقات على تلك المبادرة، وأشاد المتابعون فى التعليقات بموقف الفنان أحمد فهمى.

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