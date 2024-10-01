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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفارة الأمريكية في إسرائيل توجه موظفيها وأسرهم بالتزام أماكنهم

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في إسرائيل
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أظهر منشور على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في إسرائيل أن السفارة وجهت اليوم الثلاثاء جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بالتزام أماكنهم حتى إشعار آخر.

وأعلنت إسرائيل أنها شنت هجوما بريا يستهدف حزب الله في جنوب لبنان، بعد أيام من مقتل زعيمه حسن نصر الله في غارة جوية على مخبأ في بيروت. 

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، بدأ الجيش الإسرائيلي ما أسماه غارات محدودة ومحلية ومستهدفة ضد حزب الله في مناطق الحدود في جنوب لبنان. وتدعم قواته البرية طائرات مقاتلة ونيران المدفعية. 

وأعلن الجيش رسميا بدء الهجوم البري بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة أن القوات الإسرائيلية كانت تنفذ عمليات محدودة في لبنان. 

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