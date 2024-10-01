ads
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جوتيريش يدعو إلى وقف لإطلاق النار في لبنان

ستيفان دوجاريك
ستيفان دوجاريك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية دعا اليوم الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار في لبنان على الفور واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

ونقل دوجاريك عن جوتيريش قوله في بيان "يتعين تجنب حرب شاملة في لبنان بأي ثمن". وأوضح أن جوتيريش تحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وأبلغه بأن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة المحتاجين.

وأضاف دوجاريك "الأمين العام سيواصل اتصالاته، كما سيواصل ممثلوه على الأرض جهودهم لتهدئة الوضع".

 

المتحدث باسم الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ستيفان دوجاريك