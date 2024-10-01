جوتيريش يدعو إلى وقف لإطلاق النار في لبنان

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية دعا اليوم الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار في لبنان على الفور واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

ونقل دوجاريك عن جوتيريش قوله في بيان "يتعين تجنب حرب شاملة في لبنان بأي ثمن". وأوضح أن جوتيريش تحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وأبلغه بأن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة المحتاجين.

وأضاف دوجاريك "الأمين العام سيواصل اتصالاته، كما سيواصل ممثلوه على الأرض جهودهم لتهدئة الوضع".