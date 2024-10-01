أمن البحيرة يكشف غموض العثور على جثة حارس خاص مكبلة بالحبال

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، غموض العثور على جثة حارس خاص ملقاة بأرض زراعية، مكبل اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل في قرية التوفيقية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وتبين أن وراء هذه الجريمة البشعة عاملين من مدينة المنصورة، حيث قاما بارتكاب الجريمة انتقاماً من المجنى عليه، بسبب اعتقادهما أن المجنى عليه كان وراء طردهما من العمل داخل الورشة التي كانا يعملان فيها.

وفور تلقي الإخطار، هرعت السلطات الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، للتحقيق في الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين وضبطهما، واعترفا بتفاصيل الجريمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.