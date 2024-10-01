مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء مشاجرة أمام مدرسة في الشرقية

استقبل مستشفى اتميدة المركزى بنطاق مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ضحية و2 مصابين جراء مشاجرة بجوار مدرسة ثانوي بإحدى قرى مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم و إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفي تحت تصرفات النيابة العامة .

ضحية و2 مصابين جراء مشاجرة أمام مدرسة فى الشرقية:

البداية كانت بتلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مستشفى اتميدة بوصول مصابين ومتوفى ادعاء مشاجرة .

انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، إلى المستشفى وبالفحص تبين وقوع مشاجرة فى قرية طحا المرج إحدى قرى مركز ديرب نجم التابعة لمحافظة الشرقية بجوار مدرسة الثانوى وتبين إصابة "عبدالقادر امين عبدالقادر، ٤٩ عاما، جرح قطعي بمؤخرة الرأس و حسن رضا انور، جرح قطعي بمقدمة الجبهة، و وفاة المدعو ابراهيم الزناتى العيوطي، ٤٥ عاما، وصول الحالة جثة هامدة.

جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وإخطار مديرية أمن الشرقية، وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.