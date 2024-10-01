اجتماع تنسيقي بالمنوفية لمتابعة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية لتنظيم فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين.

عقد اليوم اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد اجتماعا تنسيقياً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لأنشطة فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية " بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة المعيشية، جاء ذلك بحضور مديري المديريات الخدمية ، ومدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، وإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى وشئون البيئة وخدمة المواطنين وتنمية القرية بالديوان العام.

حيث تم استعراض ومناقشة ما تم إنجازه بالمشروع القومي للتنمية البشرية والبرامج والأنشطة والفعاليات والحملات التوعوية المنفذة بالمبادرة بمختلف القطاعات الخدمية لتحقيق مستهدفات المبادرة وتعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفقاً للجمهورية الجديدة.

هذا ووجه محافظ المنوفية بضرورة تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة لتحقيق مستهدفات المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهدافها المرجوة ، مؤكداً علي تقديم كافة التيسيرات والإمكانات والدعم اللازم لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة وتوجيه الجهات المعنية والإدارات المحلية لتنفيذ البرامج المقترحة وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتفعيل المبادرة وتعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030 .