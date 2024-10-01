تسلسل زمني للعدوان الإسرائيلي على لبنان

يستمر العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتعد تلك الفترة ليست الأولى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة التي تشن تل أبيب عدوانًا على بيروت.

“البوابة نيوز” تقدم تسلسلا زمنيا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان:

1958

التدخل الإسرائيلي الأول في لبنان خلال أزمة 1958، لكن لم يكن هناك احتلال فعلي، بل دعم لمجموعات بعينها.

1975

حرب لبنان الأهلية، حيث بدأت بعد تدخل إسرائيل بشكل متزايد في الصراع.

1978

عملية الليطاني، حيث شنت إسرائيل عملية عسكرية في لبنان لاستهداف جماعات فلسطينية، مما أدى إلى احتلال جزء من الجنوب اللبناني.

1982

غزو لبنان، فقد بدأت إسرائيل عملية "سلام الجليل" بغزو واسع النطاق للبنان. تم احتلال بيروت الجنوبية والشمالية.

1982-1985

الاحتلال المباشر، حيث استمر الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان مع وجود جيش لبنان الجنوبي كحليف. تواجدت القوات الإسرائيلية في بيروت حتى عام 1983.

1985

انسحبت إسرائيل بشكل جزئي من بيروت، لكنها احتفظت بوجود عسكري في جنوب لبنان، مما أدى إلى احتلال طويل الأمد.

1990

نهاية الحرب الأهلية، حيث انتهت تلك الحرب ولكن العدوان الإسرائيلي استمر.

1996

عملية عناقيد الغضب، حيث شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد حزب الله، مما أدى إلى تصعيد النزاع.

2000

في مايو من هذا العام، انسحبت إسرائيل بشكل مفاجئ من لبنان، منهية احتلالاً استمر 18 عاماً.

2006

نشبت حرب بين إسرائيل وحزب الله، مما أسفر عن أضرار كبيرة في لبنان وصراع عسكري مكثف.