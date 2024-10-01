تسلسل زمني للعدوان الإسرائيلي على لبنان

يستمر العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتعد تلك الفترة ليست الأولى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة التي تشن تل أبيب عدوانًا على بيروت.
“البوابة نيوز” تقدم تسلسلا زمنيا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان:
1958
التدخل الإسرائيلي الأول في لبنان خلال أزمة 1958، لكن لم يكن هناك احتلال فعلي، بل دعم لمجموعات بعينها.
1975
حرب لبنان الأهلية، حيث بدأت بعد تدخل إسرائيل بشكل متزايد في الصراع.
1978
عملية الليطاني، حيث شنت إسرائيل عملية عسكرية في لبنان لاستهداف جماعات فلسطينية، مما أدى إلى احتلال جزء من الجنوب اللبناني.
1982
غزو لبنان، فقد بدأت إسرائيل عملية "سلام الجليل" بغزو واسع النطاق للبنان. تم احتلال بيروت الجنوبية والشمالية.
1982-1985
الاحتلال المباشر، حيث استمر الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان مع وجود جيش لبنان الجنوبي كحليف. تواجدت القوات الإسرائيلية في بيروت حتى عام 1983.
1985
انسحبت إسرائيل بشكل جزئي من بيروت، لكنها احتفظت بوجود عسكري في جنوب لبنان، مما أدى إلى احتلال طويل الأمد.
1990
نهاية الحرب الأهلية، حيث انتهت تلك الحرب ولكن العدوان الإسرائيلي استمر.
1996
عملية عناقيد الغضب، حيث شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد حزب الله، مما أدى إلى تصعيد النزاع.
2000
في مايو من هذا العام، انسحبت إسرائيل بشكل مفاجئ من لبنان، منهية احتلالاً استمر 18 عاماً.
2006
نشبت حرب بين إسرائيل وحزب الله، مما أسفر عن أضرار كبيرة في لبنان وصراع عسكري مكثف.