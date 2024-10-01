أسيوط.. نيابة ساحل سليم تصرح بدفن جثث الأشقاء الأربعة ضحايا خلافات الميراث

قرر المستشار مايكل مجدي مدير نيابة ساحل سليم انتداب فريق من النيابة العامة لتشريح جثث الأشقاء وأبنائهم الأربعة المقتولين في خلافات بسبب الأرض الزراعية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم وسرعة القبض علي المتهمين وتحريات المباحث.

ضم فريق النيابة المستشارين محمد اشرف فوزي وعاصم ابوغزالة وكيلي النائب العام باشراف المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب اسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير امن اسيوط بلاغا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين إخوة وأبنائهم من قرية الشامية مركز ومدينة ساحل سليم.

وعلي الفور انتقلت قوات الامن والمباحث الجنائبة برئاسة اللواء وائل نصار مدير الامن واللواء محمد عزت مدير المباحث والعميد شريف ابوالنجا رئيس فرع الامن العام والعميد مصطفي حسن رئيس مباحث المديرية وتبين من التحريات الاولية باشراف العقيد محمود بدوي رئيس فرع بحث الشرق والمقدم مصطفي هاشم رئيس مباحث ساحل سليم ومعاونه الرائد محمد الحساني ان سبب الخلاف بين الاشقاء وابناءهم علي تقسيم الارض الزراعية تطور الي مشاجرة بالاسلحة الالية أسفرت عن مقتل اربعة هم سمير .ف. ع. وشقيقية حسني ونجلية شريف .ح. ع، وعبدالرحمن .ح. ف. ع.

تم فرض كردون أمني حول منازل المجني عليهم والمتهمين، ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم.

كشفت التحريات ان الأشقاء حدث خلافات بينهم بسبب تقسيم الميراث في الأراضي الزراعية تطور الخلافات الي مشاجرة قام علي اثرها احد الأطراف بإطلاق الاعيرة النارية أسفرت عن مقتل أحدهما مما آثار غضب نجليه وقاموا بإطلاق اعيرة نارية تجاه عمهم وابناء مما اسفر عن مقتل ثلاثة

تحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة التي تولت التحقيق، وقامت الشرطة بفرض كردونات أمنية حول منازل الطرفين وتكثيف جهود البحث للقبض علي المتهمين.