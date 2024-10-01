الأنبا بشارة يلتقي لجنة الدعوات الأسقفية

اجتمعت اللجنة الأسقفية للدعوات برئاسة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص والمسئول عن لجنة الدعوات الأسقفية، وذلك بمقر المطرانية بأبوقرقاص، وبحضور الآباء منشطي الدعوات من الإكليريكية والإيبارشيات المختلفة .

وشارك كل من الأب أبرام ماهر عن الإكليريكية، والأب يوسف فوزي عن سوهاج والأب متى رزق عن أبوقرقاص والأب أندراوس ثابت عن الإسماعيلية والأب جورج سامي البطريركية والأخت سماء عن الرهبانيات النسائية والأب جون بول عن الإرساليات الأفريقية.

بدأ اللقاء بالصلاة بسر من المسبحة وترنيمة هل يستطيع الرب بي .

ثم رحب الأنبا بشارة بالحضور والمشاركين، مشددا على أهمية الاهتمام بملف الدعوات وذلك بالتنسيق بين الكنيسة والاسرة وبين المجتمع الكنسي من الاساقفة والآباء الكهنة والرهبانيات في وسط تحديات عالمية وأزمات اقتصادية، فالدعوة تنمو خلال الاهتمام والتشجيع.

تم عرض عمل اللجان بكل ايبارشية وتبادل الخبرات المفيدة والاستماع لخبرة الأب جون بول والعمل في الكنيسة الكاثوليكية بجمهورية كودفوار والإرساليات بأفريقيا.

وفي اليوم التالي الثلاثاء حيث بدأ بالاحتفال بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأنبا بشارة الذي تنطلق في كلمته بدعوة القديسة تريزه ( دعوتي هي الحب ) بدون الحب لاتوجد دعوات الحب المجاني حب يقبل الغفران والتواضع. الحب يجعل المدعو في حالة النعمة والتجديد.

وبدأ العمل بمراجعة تحضيرات أعضاء اللجنة لتأملات وصلوات تساعية الدعوات نوفمبر ٢٠٢٤، وفي الجلسة الختامية تمت مناقشة المقترحات المختلفة لترتيبات لقاءات الدعوات عن الفترة المقبلة.